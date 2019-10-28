В Ленобласти из монастыря украли ящик с пожертвованиями на 3 млн руб.

В Ленобласти из монастыря украли ящик с пожертвованиями на 3 млн руб.

Полиция разыскивает злоумышленника, который похитил из женского монастыря в поселке Ленинское Выборгского района ящик с пожертвованиями, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сумма ущерба составила около 3 млн руб.

«Неизвестный злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями, в котором находились драгоценные изделия», — говорится в сообщении. Позже ящик с пожертвованием в поврежденном состоянии нашли на колокольне, полиция разыскивает злоумышленника.

С заявлением в полицию обратилась 50-летняя игуменья Константино-Еленинского женского монастыря, сообщает интернет-издание 47news.ru. Настоятельница сообщила, что ночью в храм Похвалы Божией Матери проник злоумышленник. По данным издания, ящик вскрыли и украли оттуда драгоценные изделия, в том числе серебряные подвески, золотые браслеты, серьги и цепочки, бусы и брошки, а также запонки и несколько пар наручных часов.