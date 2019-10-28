Китай обошел Россию на Всемирных военных играх

Команда российских Вооруженных сил заняла второе место на Всемирных военных играх, которые завершились в китайском Ухане (провинция Хубэй). Информация опубликована на сайте Минобороны Китая.

По его данным, россияне завоевали 161 медаль, а китайская команда — 239. На третьем месте оказалась команда Вооруженных сил Бразилии, завоевавшая 88 медалей.

Всемирные военные игры проходили в Китае 18–27 октября. В них принимали участие более 9 тыс. военных из 109 стран. Соревнования проходили по 329 дисциплинам в 27 видах спорта, российские военные выступали в 23 из них.