В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских

В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Как сообщает прокуратура, видеообращение было опубликовано в социальной сети Instagram. Автор ролика утверждал, что сотрудники ОМВД по Николаевскому району применяли к нем «недозволенные методы воздействия», которые и стали причиной совершения самоубийства.

Расследование углового дело взято на контроль прокуратурой Хабаровского района.