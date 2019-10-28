Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Член палаты представителей, представительница Демократической партии Кэти Хилл объявила о своем уходе из Конгресса. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«C разбитым сердцем сегодня я объявляю о своем уходе из Конгресса», — написала Хилл. «Это самая трудное, что мне когда-либо приходилось делать, но я считаю, что это самое лучшее для моих избирателей, моего сообщества и нашей страны», — добавил она, прикрепив к посту копию заявления.

Заявление об отставке последовало через несколько дней после того, как она призналась, что имела ненадлежащие отношения с сотрудником кампании перед тем как быть избранной в конгресс и принесла за это извинения, уточняет CNN. Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.

Хилл была избрана в Конгресс на промежуточных выборах 2018 года.