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Общество ,  
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Израиль ускорит рассмотрение просьб об убежище от россиян

Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от граждан России. Об этом сообщило Управление по делам народонаселения и миграции страны.

В заявлении сказано, что ускоренная процедура рассмотрения просьб о предоставлении убежища от граждан определенных государств была введена еще в 2017 году. Теперь было принято решение, что эта система будет применятся по отношению к россиянам.

Как сказано в сообщении, такая мера была принята в связи с тем, что в последние годы тысячи иностранных туристов сразу после приезда в Израиль общались за политическим убежищем, чтобы иметь возможность легально работать в стране. Такое положение дел оказывает большое давление на систему, в частности, увеличивает срок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Согласно данным газеты Haaretz, с января по июнь 2018 года 1344 россиянина попросили политическое убежище в Израиле. Также в последние годы резко возросло количество заявлений о предоставлении убежища  от граждан Украины и Грузии. Из-за такого роста запросов на убежище около 2,2 тыс. россиян в первой половине 2018 года получили отказы на въезд в страну, а в 2017 году эта цифра составляла 1,4 тыс. По данным газеты, число россиян, желающих получить убежище в Израиле стало значительно расти с 2016 года.

Теги: Израиль, политическое убежище, Россияне
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