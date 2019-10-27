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Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, Россия не собирается ни на кого нападать, но у нее хватит сил защитить собственные территории. «И пусть внимательно почитают историю: все, кто приходил в Россию с мечом, заканчивали очень печально», — добавил Джабаров.

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК заявил, что если изложенный план столкновения НАТО с Россией — официальная точка зрения США, то это приравнивается к объявлению войны.

«Я очень надеюсь, что это не официальная точка зрения Вашингтона, потому что в противном случае речь идет практически об объявлении войны. Представьте, что мы по поводу Аляски что-то подобное сообщаем. Пересмотр послевоенных границ недопустим, мы неоднократно об этом говорили», — сказал он. Климов отметил, что 27 сентября в Калининграде прошла международная конференция, в которой принимали участие около 100 человек, представляющих 30 стран ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). По его словам, на открытии конференции командующий ВМС США в Европе заявил, что у них есть возможность преодолеть противовоздушную оборону Калининградской области и «чуть ли не разбомбить эту область». Климов отметил, что такое заявление возмутило всех участников мероприятия.

«У нас ни разу не было таких высказываний в адрес кого бы то ни было — ни в адрес Польши, ни в адрес США в части той же самой Аляски. Кстати, Сан-Франциско — тоже близкий русскому духу город, но ничего подобного никто никогда не выдвигал», — добавил Климов.

Материал дополняется

Теги: Совет Федерации, НАТО, Калининград, новости РБК
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