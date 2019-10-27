МЧС предупредило москвичей о порывах сильного ветра

Вечером в воскресенье, 27 октября, в Москве ожидается ветер с порывами до 15–20 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Москве.

Ветер начнет усиливаться с пяти часов вечера и сохранит свою силу в течение ночи. Он будет дуть с юго-западного и западного направлений. Из-за этого спасатели порекомендовали жителям Москвы обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В ночь с воскресенья, 27 октября, на понедельник, 28 октября, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, заявляли ранее РБК синоптики. Температура воздуха начнет понижаться, и «будут развиваться синоптические процессы по зимнему типу», — говорила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.