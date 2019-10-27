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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

У «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского Умида Исабаева поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента, если бы у него появилась такая возможность. Вопрос мужчине задали в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

«Почему вы на меня похожи?» — сказал Исабаев. По его словам, он узнал о том, что похож на Зеленского, после того как того избрали президентом. Мужчина отметил, что из-за схожести с украинским лидером с ним нередко хотят сфотографироваться. Сам он уроженец Узбекистана, сейчас живет с родными в Москве и занимается покраской автомобилей.

Ранее Исабаев в эфире программы «60 минут» заявил, что готов подменить Зеленского на съемках, потому что у украинского президента уже нет времени на это.

Владимира Зеленского избрали президентом Украины в апреле 2019 года, а 20 мая он вступил в должность.

Теги: Владимир Зеленский, двойник
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