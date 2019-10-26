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Бизнес ,  
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В Киншасе оценили контракт с РЖД в $500 млн

Российские железные дороги (РЖД) в рамках меморандума о сотрудничестве с Демократической Республикой Конго (ДКР) могут заключить контракт на $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Касонго Мвема Ямба Ямба, представителя президента ДРК.

Агентство отмечает, что в 2018 году Всемирный банк завершил программу, направленную на восстановление Национальной железнодорожной компании страны (SNCC). Он потратил на нее около $380 млн. Bloomberg сообщает, что эта программа провалилась.

Всемирный банк заявлял, что SNCC находится «еще дальше от устойчивого финансового и операционного пути, чем в 2010 году». По данным банка, компания накапливает около $30 млн долгов ежегодно.

Политика
Россия включилась в борьбу за Африку

23 октября на саммите «Россия — Африка» замгендиректора РЖД Александр Мишарин подписал меморандум с министром транспорта и коммуникаций ДРК Дидье Мазенгу Муканзу. Российская компания договорилась сотрудничать с республикой в восстановлении, модернизации и строительстве железнодорожных линий.

Стороны также выразили заинтересованность в проектах по развитию железнодорожной логистики, пассажирских и грузовых перевозок, а также в обучении железнодорожников Конго в российских вузах.

Теги: РЖД, Конго, контракт, железные дороги
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