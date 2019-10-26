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Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову. Заявление зарегистрировано Черемушкинским судом 11 октября, беседа назначена на 13:55 мск 31 октября, сообщается на сайте инстанции.

«Спасибо за очередной подарок на День Рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала Оксана Тарасова в Instagram, прикрепив к посту в соцсети скриншот с сайта суда. Суть иска неизвестна.

https://www.instagram.com/p/B4DMDriIsMZ/?utm_source=ig_embed

В августе футболист погасил долг по алиментам для дочери Ангелины, которых за все годы невыплат накопилось порядка 7 млн руб., пишет StarHit. Ранее суд отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тыс. руб. ежемесячно. Тарасов предлагал выделять на содержание своего ребенка 100 тыс. руб. 

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги спортсмена, предположил в интервью StarHit, что Тарасов остался не удовлетворен решениями суда по алиментам и сегодня хочет уменьшить сумму выплат. «Возможно, он хочет уменьшить сумму выплат. Человек в данном случае руководствуется эмоциями, а не логикой и здравым смыслом», — сказал он.  

Теги: футболист, алименты
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