Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.

Трюхан заявил, что у России и Украины «разные национальные интересы», поэтому ему нет смысла «тратить свою энергию» в передаче. Он добавил, что как только у стороны его оппонентов закончатся аргументы, они начнут хамить как Попов.

«Уйдите из студии и подумайте. Вон из студии», — ответил ему ведущий.

Позднее в Instagram Попов объяснил свой поступок. Он назвал Трюхана «убежденным бандеровцем», который решил, что в «респектабельной передаче можно нести бред».

«[Трюхан] стал забывать, что он в гостях, что он приглашенный эксперт из Украины — ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ», — заключил ведущий.