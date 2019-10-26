Роспотребнадзор напомнил о пользе утренней зарядки

Роспотребнадзор в День гимнастики 26 октября напомнил о необходимости ежедневно проводить утреннюю зарядку.

Гимнастику нужно делать каждому человеку, независимо от вида его деятельности, так как она укрепляет здоровье, вырабатывает привычку заботиться о нем, улучшает подвижность суставов и активизирует все процессы в организме, отмечает ведомство.

Для начинающих Роспотребнадзор рекомендует заниматься по пять минут в день, а позднее увеличить продолжительность гимнастики до 20 минут. Выполнять нужно по восемь-десять упражнений и повторять их примерно по десять раз. В частности, специалисты рекомендуют выполнять наклоны, повороты шеи, приседания, бег на месте и другие упражнения.

Зарядку могут выполнять и взрослые, и дети, отмечают специалисты. Регулярные упражнения способствуют улучшению осанки, повышают ловкость и выносливость.