В Москве умерла поэтесса Карина Филиппова-Диодорова

Поэтесса, актриса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве на 86-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее супруга.

Похороны пройдут 31 октября на Новодевичьем кладбище.

Карина Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года в Нижнем Новгороде. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Является одной из основательниц театра «Современник». С 1964 по 1967 год преподавала в Музыкальном училище имени Гнесиных.

Филиппова-Диодорова написала множество песен для советских и российских исполнителей, в числе которых Майя Кристалинская («А мне говорят»), Валентина Толкунова («Уходя, ничего не берите из прошлого»), Клавдия Шульженко («Сколько мне лет), Иосиф Кобзон («Лучше вас нет»), Людмила Зыкина («Опять одна»), Алла Пугачёва («Прилепился лист к окошку»), Филипп Киркоров («Мы так нелепо разошлись») и Надежда Бабкина («Орел»).