В РПЦ отреагировали на сообщения о закатанных к приезду патриарха рельсах

В РПЦ отреагировали на сообщения о закатанных к приезду патриарха рельсах

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о том, что перед приездом патриарха в Ростов-на-Дону в городе заасфальтировали дорогу к храму вместе с трамвайными путями, передает «Интерфакс».

«Привязывать городские работы к визиту первосвятителя можно с таким же успехом, как объявлять наступившую в городе осень срежиссированным под визит патриарха событием», — сказал он.

Петровский добавил, что ремонт на улице Станиславского был частью плановых работ в городе — власти решили привести историческую улицу в порядок еще перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

22 октября в соцсетях появились сообщения о том, что на улице Станиславского в Ростове-на-Дону сошел с путей трамвай. Причиной, как утверждалось, стало то, что пути были залиты асфальтом. Издание «Юга.ру» отмечало, что ремонт начался перед приездом патриарха, который должен посетить город 26-27 октября и освятить собор Рождества пресвятой Богородицы, который находится на улице Станиславского.