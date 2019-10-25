Суд арестовал задавившего пешеходов водителя на перекрестке в Петербурге

Ленинский районный суд Петербурга арестовал участника аварии на перекрестке набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта в Санкт-Петербурге, где пострадало восемь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Обвиняемый в совершении преступления по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) 33-летний Сухбатулло Киргизбаев заключен под стражу сроком по 23 декабря.

ДТП произошло днем 23 октября, в результате столкновения Volkswagen Polo и Renault Kaptur автомобили вылетели на пешеходный переход и сбили несколько человек. Пострадало восемь человек, у семи были зафиксированы легкие травмы. Женщина-водитель Renault была госпитализирована с тяжелыми ранениями.