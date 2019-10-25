Посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за сноса памятника

Посольство России в Эстонии отреагировало на снос памятника в волости Ляэне-Нигула на месте захоронения советских воинов. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

В дипмиссии отметили, что установка памятника советским солдатам, павшим в боях за освобождение Эстонии в Великой Отечественной войне, была профинансирована по линии посольства. В МИД Эстонии в связи с произошедшим направили ноту, в которой дипломаты выразили озабоченность по поводу случившегося, а также запросили официальную информацию.

О том, что в Эстонии уничтожена братская могила, в которой были похоронены по меньшей мере 25 советских солдат, накануне написало издание Postemees. По его информации, она была расположена на территории местной гимназии. Представитель Эстонского военного музея Хелен Круусвеэ пояснила, что ранее управа Ляэне-Нигула обратилась к ним с просьбой помочь в перезахоронении останков погибших, так как могила оказалась в районе запланированного строительства новой школы. Останки солдат захоронят на Маардумском кладбище, сказала она.