Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении

Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.

«Управляющая компания «Альфа-Капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», — говорится в сообщении.

20 октября Ирина Живова на своей странице в Facebook обвинила бывшего супруга в избиении ребенка и ее самой. Живов в беседе с Telegram-каналом Baza отрицал обвинения. Он признал, что встречался с дочерью и супругой, но заявил, что никого не бил.