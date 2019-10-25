В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове был застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Борох, сообщает украинское интернет-издание Liga.net со ссылкой на адвоката убитого Святослава Пархоменко.

По его словам, у Бороха был официальный статус свидетеля и он должен был выступить в суде.

По сообщению пресс-службы харьковской полиции, двое жителей Харькова вышли из магазина на улице Клочковской. Около автомобиля их ждал злоумышленник, который открыл огонь. Между ними началась перестрелка. По данным полиции, нападавший оказался жителем Горловки. Один из пострадавших умер, другой находится в тяжелом состоянии.

Вороненков, который уехал на Украину в 2016 году, был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Киллер выстрелил в него, когда бывший депутат выходил из отеля «Премьер Палас».