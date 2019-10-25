Жившей в подсобке учительнице из Челябинска пообещали предоставить жилье

Преподавательнице на пенсии Елене Михальченко, которая 20 лет жила в подсобном помещении школы в Челябинске, пообещали жилье, сообщает информационный портал 74.ru со ссылкой на учительницу.

Местное управление имуществом и земельными отношениями предложило ей размещение в так называемом ветеранском доме, где есть свободные квартиры. Окончательное решение по этому вопросу станет известно только через два месяца.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов ранее заявлял, что учительница ни разу не обращалась за жильем. Михальченко эту ситуацию отрицает и говорит, что местные чиновники были в курсе ее проблемы.

Местный чиновник обратил внимание на проблемы женщины только после публикаций местных СМИ, основанных на истории творческой группы «Апрель».

Челябинские журналисты сообщали, что учительница живет в одном из помещений школы №140. В 1999 году Михальченко предоставили данное помещение как служебное жилье. По словам пенсионерки, она стояла в очереди на квартиру в Металлургическом районе, однако потом очередь сделали единой по городу.