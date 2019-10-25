В Norwegian Air подтвердили переговоры о поставке SSJ100

Авиакомпания Norwegian Air Shuttle подтвердила переговоры с «Гражданскими самолетами Сухого» и российскими властями, заявили в ее пресс-службе, передает «Интерфакс».

«Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но мы не заключали никаких обязывающих соглашений», — сообщила представитель компании.

Ранее источники РБК сообщили, что производитель SSJ100 — «Гражданские самолеты Сухого» — заключил с авиакомпанией Norwegian Air меморандум на поставку 40 лайнеров. Согласно ему, поставка самолетов будет идти в два этапа: сначала планируется передать в лизинг десять SSJ100 для дочерней компании Norwegian Air в Аргентине, а после еще 30 лайнеров для головной. Меморандум не является обязывающим соглашением, однако предполагает намерение к дальнейшему заключению контракта.

Как сообщили источники РБК, в обмен норвежская авиакомпания просит разрешить полеты по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов. Открытие маршрута позволит Norwegian Air сэкономить на рейсе туда-обратно около четырех-пяти часов, или $80 тыс.