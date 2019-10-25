В Ангарске арестовали сбившего пенсионерку водителя

Водителя из Ангарска, сбившего пенсионерку во дворе и скрывшегося с места преступления, арестовали, сообщает сайт следственного управления СК по Иркутской области.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвиняемого проверят на содержание в крови алкоголя и запрещенных веществ. Следствие допросило пассажира, который находился в автомобиле в момент происшествия.

По версии следствия, утром 21 октября в одном из дворов микрорайона №6 Ангарска обвиняемый дважды наехал на 64-летнюю местную жительницу, после чего скрылся с места преступления.

По информации МВД по Иркутской области, виновником аварии оказался 34-летний безработный житель Ангарска. Ранее его задержали на 15 суток, а автомобиль изъяли и поместили на специализированную площадку.