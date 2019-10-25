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В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами

Рекламное время перед показом фильмов в кинотеатрах необходимо сократить до десяти минут, заявил замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает агентство «Москва».

Так депутат от ЛДПР прокомментировал предложенные в заксобрании Санкт-Петербурга поправки в закон «О рекламе», которые, в частности, предусматривают сокращение времени показа рекламы перед сеансом, о чем сообщала «Мойка 78».

По словам Свинцова, формат, в котором реклама занимает 15–20% сеанса, в кинотеатре неприемлем. По его мнению, «несправедливо» показывать слишком долгую рекламу человеку, который уже и так потратился на сеанс, еду и напитки. Оптимальное время — не более десяти минут, считает депутат. В то же время он добавил, что не выступает за полный запрет рекламы.

Депутат предложил проверить показ рекламы в кинотеатрах и обсудить вопрос ее сокращения с прокатчиками и кинематографистами.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело проект поправок в закон «О рекламе», предлагающий сокращение рекламного времени перед показом фильма в кинотеатрах. Эти поправки могут быть направлены на обсуждение в Госдуму в случае принятия в городском Законодательном собрании.

Сейчас максимальное время показа рекламы составляет 35 минут, автор проекта предлагает ограничить ее 20 минутами и указывать реальное время начала показа фильма. За поправки в первом чтении проголосовал 41 депутат петербургского Законодательного собрания.

Теги: Госдума, реклама, кинотеатр
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