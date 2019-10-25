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Общество ,  
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СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице

Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».

Помимо этого, руководители «Булата» хотели скрыть ссору двух спецназовцев, которая привела к стрельбе и ранению одного из них, утверждают авторы заявления.

«Бывшие сотрудники» отряда направили свое обращение в начале октября в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, администрацию президента и директору Росгвардии Виктору Золотову. В то же время его распространили в Сети.

Как утверждают авторы заявления, замкомандира областного СОБРа подполковник Алексей Касьян имел многократную связь с криминальными структурами, а также привлекал к «сотрудничеству» с ними своих подчиненных. Свое заявление они подкрепили видеозаписью, на которой внешне похожий на силовика человек стоит вместе с участниками разборки на Родчельской улице. По словам экс-бойцов «Булата», подполковник приехал на место конфликта со своим подчиненным, который был за рулем и не попал в кадр.

Помимо этого, в заявлении говорится, что руководство отряда пыталось скрыть конфликт между бойцами, который произошел в сентябре 2019 года. Тогда якобы в раздевалке на базе СОБРа в ходе ссоры один из бойцов выстрелил второму в ногу из пистолета «Глок». Однако полностью скрыть произошедшее не удалось, поскольку раненый обратился в больницу, а врачи обязаны сообщать в полицию о пациентах с огнестрельными ранениями. Как сообщили авторы обращения, руководители вызвали к себе участвовавших в конфликте сотрудников, но те отрицали все обвинения бывших коллег.

По некоторым данным, пишет газета, проверка в Росгвардии продолжается, и на ее время некоторые офицеры отстранены от работы. Официального подтверждения этой информации газете получить не удалось.

РБК направил запрос в Росгвардию. 

В конце 2015 года между владелицей ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой произошел конфликт: последняя была уверена, что ресторатор не заплатила ей 8 млн руб., а Ким заявляла, что дизайнер не выполнила условий договора. Инцидент перерос в перестрелку на Рочдельской улице, в результате которой экс-полковник КГБ Эдуард Буданцев застрелил двух подельников Андрея Кочуйкова (известного как Итальянец).

После перестрелки на Рочдельской под стражей оказались высокопоставленные сотрудники СК, был также осужден на девять лет и десять месяцев криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) по делу о двух случаях вымогательства. Его ближайшие подручные и члены банды также получили уголовные сроки.

Теги: Росгвардия, Шакро Молодой, новости РБК
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