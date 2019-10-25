СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице

Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».

Помимо этого, руководители «Булата» хотели скрыть ссору двух спецназовцев, которая привела к стрельбе и ранению одного из них, утверждают авторы заявления.

«Бывшие сотрудники» отряда направили свое обращение в начале октября в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, администрацию президента и директору Росгвардии Виктору Золотову. В то же время его распространили в Сети.

Как утверждают авторы заявления, замкомандира областного СОБРа подполковник Алексей Касьян имел многократную связь с криминальными структурами, а также привлекал к «сотрудничеству» с ними своих подчиненных. Свое заявление они подкрепили видеозаписью, на которой внешне похожий на силовика человек стоит вместе с участниками разборки на Родчельской улице. По словам экс-бойцов «Булата», подполковник приехал на место конфликта со своим подчиненным, который был за рулем и не попал в кадр.

Помимо этого, в заявлении говорится, что руководство отряда пыталось скрыть конфликт между бойцами, который произошел в сентябре 2019 года. Тогда якобы в раздевалке на базе СОБРа в ходе ссоры один из бойцов выстрелил второму в ногу из пистолета «Глок». Однако полностью скрыть произошедшее не удалось, поскольку раненый обратился в больницу, а врачи обязаны сообщать в полицию о пациентах с огнестрельными ранениями. Как сообщили авторы обращения, руководители вызвали к себе участвовавших в конфликте сотрудников, но те отрицали все обвинения бывших коллег.