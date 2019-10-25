На Курилах мужчина погиб из-за нападения медведя

На острове Кунашир Большой курильской гряды медведь напала на мужчину, позже пострадавший скончался от полученных травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко сообщили, что инцидент произошел 18 октября. Медведица с двумя детенышами атаковала двух мужчин. Одного из них на вертолете доставили в больницу в Южно-Сахалинске, где мужчину прооперировали. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался от полученных травм. Другой мужчина получил травмы, не представляющие угрозу для жизни.

По данным местного издания Sakhalin.Info, погибший приехал на Кунашир из Хабаровска, на острове он служил по контракту.

В сентябре в Смирныховском районе на Сахалине медведь загрыз мужчину. После нападения еще живого пострадавшего нашли работники расположенного поблизости НПЗ «Петросах», однако позже он умер от полученных травм.