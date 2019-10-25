Ученые выдвинули новую версию смерти Александра Македонского

Ученые из греческого университета Аристотеля предположили, что причиной смерти Александра Македонского мог стать панкреонекроз. Об этом сообщает Greek Reporter.

По данным издания, учебное заведение начало научные исследования, посвященные смерти Македонского, еще в 1995 году. Ученые проанализировали симптомы болезни Александра и состояние царя в его последние дни по произведениям античных историков.

Как заявил автор исследования Томас Герасимидис, причиной смерти полководца мог стать тяжелый сепсис, спровоцированный панкреонекрозом. Это заболевание было вызвано желчнокаменной болезнью и любовью царя к жирной пище и алкоголю.

Ранее в числе вероятных причин, приведших к смерти Македонского, назывались малярия и пневмония, а также лихорадка Западного Нила.