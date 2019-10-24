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Политика ,  
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Секретная служба США допросила рэпера Эминема из-за угроз Трампу

Секретная служба США в 2018 году допрашивала американского рэпера Эминема из-за содержащихся в тексте его песни угроз в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на документы ведомства, полученные в ответ на запрос издания.

Поводом для обращения Buzzfeed в Секретную службу стал текст песни The Ringer с выпущенного в 2018 году альбома Эминема Kamikaze. В ней рэпер намекает, что его допрашивало ведомство, из-за чего портал решил обратиться в Секретную службу.

Как сообщается в материалах ведомства, причиной допроса стала песня Framed с вышедшего в 2017 году альбома рэпера Revival. Заявитель, пожаловавшийся на песню Эминема, сообщил, что в ней содержатся неуместные высказывания в отношении президента Трампа, а также угрозы в адрес его дочери Иванки.

В результате проверки Секретная служба, которая, помимо прочего, занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, начала собирать информацию о рэпере, а также решила допросить Эминема в присутствии адвокатов. Допрос состоялся 18 января 2018 года, ведомство не стало раскрывать содержания разговора. Секретная служба также не стала направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.

В 2015 году, во время предвыборной кампании, помощник Трампа сообщил об угрозах в его адрес со стороны аккаунта в Twitter, ведущегося от имени мексиканского наркобарона Хоакина Гусммана по прозвищу.

Теги: США, допрос, рэпер
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