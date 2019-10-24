Украинцы назвали главную угрозу для страны

Более половины украинцев (56%) считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за рубеж. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного социологической службой «Рейтинг».

На втором месте оказалась угроза экономического упадка и обнищания населения (45%). Следом идут ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, угроза полномасштабной войны Россией, рост преступности, деградация и вымирание населения (от 30% до 40%).

«За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз, как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции», — отметили социологи.

Кроме того, большинство опрошенных (71%) заявили, что стране сегодня больше не хватает мира. Далее по популярности следуют такие ответы: 43% считают, что стране не хватает порядка, 40% — стабильности, 37% — единства, 36% — достатка.

Рейтинг доверия в стране, согласно опросу, выглядит следующим образом: больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), за ними следуют ветераны АТО (67%), тройку замыкает президент Украины (66%).