В Госдуме предложили поправить статью КоАП о привлечении детей к агитации

В Государственную думу внесен законопроект с предложениями поправить две статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые отчасти дублируют друг друга и, по мнению авторов документа, создают трудности правоприменения.

Речь идет о незаконной предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума. Этой теме в текущей версии КоАП посвящены две статьи — 5.11 и 5.45. В первой из них упоминается запрет на агитацию лицами, кому она запрещена по закону, а также запрет на привлечение к агитации лиц, не достигших 18-летнего возраста. В статье 5.45 речь идет о запрете на агитацию лицам с использованием своего должностного или служебного положения.

«Полагаем, что существующая конструкция в виде существования двух статей со сходными составами и субъектами создает трудности правоприменения», — отмечает автор законопроекта, депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). При этом меры наказания в виде штрафа в обеих статьях расходятся.

В статье 5.11 предлагается оставить лишь ту часть, где речь идет о привлечении несовершеннолетних к агитации. Статью 5.45 — изложить в новой редакции, где речь пойдет о запрете на агитацию «лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения».

Кроме того, в новом варианте статьи 5.45 предлагается ужесточить наказание за подобное правонарушение. Если сейчас наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., то предлагается установить его для должностных лиц в виде штрафа от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.