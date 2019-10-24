Умер один из создателей «Голубого огонька» Константин Титар

Умер композитор Константин Титар — один из создателей телепрограммы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Об этом РБК сообщила семья композитора.

«Вчера [23 октября] Константин умер от cердечного приступа. Завтра с ним будет прощание в морге Королева в 11:30, его кремируют и похоронят вместе с матерью в Лосино-Петровском», — заявила РБК родственница композитора.

О смерти Титара также сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на актрису местного театра. По данным издания, он умер в студии звукозаписи, расположенной в его частном доме в подмосковном Королеве. Как сообщили «МК» родственники композитора, он отказывался посещать врачей, хотя с начала лета три раза терял сознание, а в последнее время жаловался на боли в сердце.

«МК» также сообщил, что тело Титара обнаружила поэтесса, с которой композитор должен был работать над выпуском нового диска.

Константин Титар окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он работал редактором на Центральном телевидения СССР, участвовал в создании телепередач «Голубой огонек», «Вечерние мелодии», «Утренняя почта». Он также руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР им. Л. Утесова. Титар являлся заслуженным деятелем искусств Таджикской ССР.