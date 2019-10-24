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Казахстанцы столкнулись с массовым отключением сим-карт

Мобильные операторы в Казахстане начали массово отключать сим-карты абонентов, не зарегистрировавших номера и устройства в соответствии с новым законодательством, сообщает Tengrinews.kz. По данным портала, казахстанцы штурмуют салоны связи.

Новые нормы об обязательной регистрации абонентских устройств сотовой связи вступили в силу в Казахстане с 1 января 2019 года. Каждому абоненту необходимо было зарегистрировать номер телефона и привязать его к индивидуальному идентификационного номеру (ИИН), а устройство — к IMEI-коду. По словам руководителя пресс-службы одного из казахстанских операторов Kcell Олжаса Бибанова, многие люди проигнорировали эти требования.

Ситуацию с отключением абонентов от связи прокомментировал председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко. Он уточнил, что в адрес комитета в последние дни увеличилось количество жалоб от казахстанцев о том, что их телефонные номера отключаются. Он напомнил, что согласно новым нормам оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги связи тем, кто не зарегистрировал свои номера и устройства.

«Аппарат, привязанный к вашему ИИН, будет работать только с теми сим-картами, которые зарегистрированы на вас», — сообщил он. Ярошенко добавил, что с другими сим-картами данный аппарат работать не будет.

Теги: Казахстан, сотовая связь, SIM-карта
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