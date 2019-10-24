СК возбудил дело после нападения с ножом на школьниц в Курске

СК возбудил дело после нападения с ножом на школьниц в Курске

Курские следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на двух школьниц в Золотухинском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управления СК России по региону.

Уголовное дело было открыто по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения).

Злоумышленник ранил ножом школьниц, которые стояли на автобусной остановке, и сбежал. По данным полиции, одна из школьниц успела брызнуть в нападавшего из баллончика. Травмы, полученные девочками, оказались несерьезными, медики оказали им помощь и отпустили домой.

Злоумышленник был объявлен в розыск. Информация об этом опубликована на сайте УМВД по Курской области.