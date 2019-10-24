Трамп назвал шуткой высказывание о стене на границе штата Колорадо

Президент США Дональд Трамп назвал шуточным свое высказывание о строительстве стены на границе штата Колорадо, который не граничит с другими странами. Свои слова он объяснил в Twitter.

«(Шутка) Мы строим стену на границе с Колорадо», — написал президент. Затем он пояснил, что его высказывание относилось к жителям Колорадо и Канзаса, которые также получат выгоду от стены на границе с Мексикой.

Трамп объявил о строительстве стены в Колорадо накануне, в ходе выступления в Питтсбурге. «Мы построим стену на границе в Нью-Мексико и мы построим стену в Колорадо. Мы построим прекрасную стену — большую, которая действительно будет эффективной», — сказал он.

Слова президента активно обсуждали в социальных сетях. Например, американский сенатор Патрик Лихи опубликовал изображение, на котором показано, как стена в Колорадо выглядела бы на карте США.

