Ради экономии 64% россиян выбрали продукты собственных марок ретейлеров

Главной стратегией экономии для российских потребителей в третьем квартале 2019 года стали покупки собственных торговых марок ретейлеров. Так поступали 64% россиян, сообщают аналитики Сбербанка в ежеквартальном исследовании «Потребительский индекс Иванова» (полная версия исследования есть в распоряжении РБК). Условный Иванов в исследовании выступает типичным представителем среднего класса.

В третьем квартале количество потребителей, которые используют эту стратегию, увеличилось на 5 п.п. по сравнению со вторым кварталом и на 4 п.п по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В целом же Ивановых, которые экономят на еде, стало больше: в июле— сентябре 2018 года их было 64%, спустя год — 69%. Потребители, по информации Сбербанка, сократили покупки премиальной продукции, стали посещать больше магазинов, чтобы найти более дешевые товары, а также в целом покупают меньше еды. 60% респондентов заявили, что посещают магазины низких цен. Кроме того, половина опрошенных ответила, что посещает магазины только для поисков промопредложений.

Эти потребительские стратегии, по мнению аналитиков Сбербанка, останутся в обозримой перспективе неизменными из-за слабой динамики располагаемых доходов россиян. Опрошенные исследователями компании продовольственного сектора признались в незначительно увеличившейся интенсивности промоакций, поэтому, по мнению банка, в четвертом квартале потребители, скорее всего, продолжат следовать своим стратегиям.