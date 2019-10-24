Министр обороны ЦАР оценила вклад России в перевооружение страны

Министр обороны Центральноафриканской республики (ЦАР) Мари Ноэль Койара высоко оценила вклад Москвы в процесс реформ военного и силового сектора ее страны. По словам министра, Россия стала единственным государством, которое откликнулось на призыв Банги помочь оружием несколько лет назад. После прихода к власти ЦАР президента Фостена-Арканжа Туадеры в 2016 году в республике была проведена масштабная работа по восстановлению суверенитета страны, была сформирована новая армия. «Но если армия была сформирована, у нас не было оружия. А что это за армия без оружия?», — сказала Койара. «Президент республики контактировал с различными странами по поводу поставок, все отказывались соглашаться, и единственные, кто откликнулся, — это была Россия», — добавила она, выступая на конференции «Образ будущего Африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важные элементы стратегии развития», проводившейся 24 октября в рамках саммита Россия-Африка в Сочи.

Но санкционный режим ООН по-прежнему мешает Москве поставлять более серьезные вооружения, посетовала Койара. По словам министра, эмбарго продолжает действовать из-за непростой политической ситуации вокруг ЦАР. При этом государству непросто защищать себя, учитывая действие в ЦАР 14 групп повстанцев, указала Койара. Это тормозит переговорный процесс, считает она. Более того, некоторые страны настаивают на включение в мирный процесс экстремистских группировок, с которыми Банги до сих пор отказывалось вести диалог, утверждает Койара. «Есть те, кто не хочет разрешить конфликт и они начали создавать оппозицию против инициатив властей, и сегодня оппозиция требует диалог с (экстремистскими. — РБК) группами, с которыми руководство нашей страны отказывается вести контакт. Мы должны опираться на пример тех стран, которые смогли наладить политический процесс, но обеспечив при этом свою безопасность», — добавила Койара.

В среду, 23 октября, Койара провела встречу с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Они обсудили военное сотрудничество, в том числе подготовку солдат ЦАР в российских военных учебных заведениях.Также в среду в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Туадера поблагодарил Москву «за огромную помощь» и попросил о начале поставок не только легких, но и тяжелых вооружений. Туадера пожаловался, что действующие в ЦАР вооруженные группировки получают оружие нелегально и из-за этого правительство не может установить контроль над всей территорией страны. Решить эту проблему он предлагает отменой эмбарго ООН и наращиванием военной мощи армии ЦАР.