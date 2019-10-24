Два человека пострадали от хлопка газа в Пермском крае

Два человека пострадали от хлопка газа в Пермском крае

Два человека пострадали от хлопка газа в Пермском крае. Это произошло утром 24 октября в поселке Полазна, сообщает краевое управление МЧС. Прибывшие на место пожарные установили, что пожара не было.

Спасатели эвакуировали из дома на улице Культуры 24 человека, в том числе 15 взрослых и девять несовершеннолетних. В региональном минздраве уточнили, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Похожее происшествие случилось в Пермском крае 6 октября 2019 года. Тогда от хлопка газа в деревянном жилом многоквартирном доме в Осинском городском округе разрушилась одна из семи квартир. Никто не пострадал, жильцы пострадавших квартир временно переехали к родственникам.

