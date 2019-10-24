Синоптики сообщили о превышении климатической нормы в Москве

В Москве и области 24 октября температура воздуха существенно превысит климатическую норму. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг в столице ожидается от плюс 11 градусов до плюс 13 градусов, а в Подмосковье — от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов, что «существенно выше климатической нормы». Он подчеркнул, что это обусловлено воздействием антициклона.

Тишковец добавил, что в Москве и области 24 октября будет пасмурно, на севере преимущественно с 12:00 до 15:00 ожидается небольшой дождь. Порывы ветра не будут превышать 8 м/с.

Как передает агентство «Метеоновости», температура в столичном регионе 24 октября превысит свои средние многолетние значения на 6–7 градусов. При этом атмосферное давление продолжит расти, а высокая влажность воздуха будет способствовать тому, что в воздухе у поверхности земли будет снижено содержание кислорода.