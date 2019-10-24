В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил СК проверить эффективность использования бюджетных средств, выделенных правительству Иркутска на очистку озера Байкал от вредных отходов. Об этом со ссылкой на запрос, адресованный руководителю СК Александру Бастрыкину, сообщает газета «Известия».

В запросе Бурматов уточнил, что речь идет о выполнении федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». По данным комитета Госдумы, государственному бюджету мог быть нанесен особо крупный ущерб на 5,9 млрд руб. «Не сделано не просто ничего — результат вообще отрицательный», — заявил депутат.

Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством природных ресурсов и экологии России и иркутским правительством было заключено в феврале 2017 года. Подрядчиком стала компания «Росгеология». В декабре того же года «Росгеология» заключила с областным министерством контракт на 5,9 млрд руб. на выполнение работ по очистке Байкала от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

После этого подрядчик привлек к очистке озера фирму «РГ-Экология», которая была создана спустя несколько недель после заключения контракта. В ходе проверки комитет Госдумы выяснил, что у данной фирмы не было ни штата, ни технологий, ни опыта работы, а уставный капитал составил 10 тыс. руб.