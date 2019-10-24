Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 23 окт, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 23 окт, 12:16
Люди как баги: зачем компании собирают big data и ничего с ними не делают Pro, 10:14 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 10:13 В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала Общество, 10:13 В Донбасс прибыла колонна автомобилей с гуманитарной помощью из России Общество, 10:10 В Красноярском крае опознали всех погибших при прорыве дамбы на Сейбе Общество, 10:01 Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики Общество, 10:00 В Подмосковье нашли цех по производству поддельного алкоголя Общество, 09:59 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 09:44 Digital Technologies Forum 2019. Прямая трансляция на «РБК Pro» Pro, 09:33 Евро, «Роснефть», Amazon: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:21 Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России Технологии и медиа, 09:17 Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР Политика, 09:16 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 09:14 В рейтинг Forbes богатейших женщин России впервые попали два миллиардера Бизнес, 09:14
Общество ,  
0 
В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил СК проверить эффективность использования бюджетных средств, выделенных правительству Иркутска на очистку озера Байкал от вредных отходов. Об этом со ссылкой на запрос, адресованный руководителю СК Александру Бастрыкину, сообщает газета «Известия».

В запросе Бурматов уточнил, что речь идет о выполнении федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». По данным комитета Госдумы, государственному бюджету мог быть нанесен особо крупный ущерб на 5,9 млрд руб. «Не сделано не просто ничего — результат вообще отрицательный», — заявил депутат.

Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством природных ресурсов и экологии России и иркутским правительством было заключено в феврале 2017 года. Подрядчиком стала компания «Росгеология». В декабре того же года «Росгеология» заключила с областным министерством контракт на 5,9 млрд руб. на выполнение работ по очистке Байкала от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

После этого подрядчик привлек к очистке озера фирму «РГ-Экология», которая была создана спустя несколько недель после заключения контракта. В ходе проверки комитет Госдумы выяснил, что у данной фирмы не было ни штата, ни технологий, ни опыта работы, а уставный капитал составил 10 тыс. руб.

Теги: Байкал, СК, проверка, деньги, очистка
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
В Бурятии СК провел обыски по делу о вырубке леса на берегу Байкала
Общество
Путин поручил ФСБ проверить работу чиновников по охране Байкала
Общество
Власти Иркутской области ввели ограничения для туризма на Байкале
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter