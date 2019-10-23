Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке

Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке

Мухаммаджон Турдиев, который проходит свидетелем по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, заявил, что готовил взрыв военного корабля во Владивостоке, пишет «РИА Новости» со ссылкой на свидетельские показания, которые прокурор зачитал в Московском окружном военном суде.

«В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей», — говорится в показаниях.

Как отмечает агентство, дело о несостоявшемся взрыве выделено в отдельное производство.

По словам Турдиева, он проходил подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с Акбарджоном Джалиловым, исполнителем теракта в метро.

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