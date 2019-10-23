Через 10 лет половина выручки X5 должна идти через цифровые каналы

Крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Reatil Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рассчитывает, что в 2029 году 50% ее выручки будет приходиться на цифровые каналы, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман на Дне инвестора компании в Лондоне. В цифровые каналы входят персонализированное промо, экспресс-доставка, диджитал-каналы, сервис 5Post и новые бизнесы. Доля новых бизнесов к 2029 году в выручке должна составить около 20%.

Согласно стратегии компании, в течение трех лет она планирует сохранять темпы роста на уровне 2019 года при открытии магазинов — это около 2 тыс. точек. Главным фокусом будет повышение плотности продаж и качество открываемых объектов. Через десять лет X5 Retail Group рассчитывает занять долю на рынке продуктового ретейла не менее 20%.