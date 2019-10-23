Число пострадавших в ДТП в Петербурге выросло до восьми человек

Число пострадавших в ДТП в Петербурге выросло до восьми человек

Количество пострадавших в ДТП в Санкт-Петербурге увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, пострадали семь пешеходов (у всех легкие травмы) и водитель Renault, которая госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

ДТП произошло ранее в среду на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала: столкнулись Volkswagen и Renault Kaptur. По предварительной информации, 33-летний водитель Volkswagen проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в кроссовер, за рулем которого находилась женщина.

В итоге Renault Kaptur отлетел на переходивших дорогу пешеходов и перевернулся.