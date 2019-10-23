Власти Мальты выкупили бывший дом Елизаветы II

Власти Мальты выкупили виллу Guardamangia — единственный за пределами Великобритании дом, в котором продолжительное время жила нынешняя королева страны Елизавета II, сообщает Reuters.

О приобретении виллы, расположенной в трех километрах от столицы Мальты, Валлетты, проинформировал депутатов мальтийского парламента премьер-министр Джозеф Мускат. По его словам, власти острова намерены реставрировать дом и превратить его в музей.

Сумму, за которую была выкуплена Guardamangia, Мускат не назвал. В июне сообщалось, что владельцы виллы просят за нее €5,9 млн.

Елизавета II жила на построенной в 1900 году вилле Guardamangia в 1949–1951 годах (с перерывами), когда была еще принцессой. Муж принцессы, герцог Эдинбургский Филипп, в то время был офицером британского флота и служил на кораблях, базировавшихся на Мальте, а принцесса работала в мальтийском отделении благотворительной организации для ветеранов Soldiers, Sailors, Airmen and Families Association.

Позднее Елизавета II вспоминала, что жизнь на вилле Guardamangia была одним из счастливых периодов ее жизни.