Путин заявил об интересе ОАЭ к проектам России и Египта в промышленности

Путин заявил об интересе ОАЭ к проектам России и Египта в промышленности

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в участии в общих проектах России и Египта в сфере промышленности, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Президент России отметил, что недавно он посетил «наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах». Они «очень заинтересовались» этим проектом, и намерены подумать, как к нему можно присоединиться, добавил он (цитаты по ТАСС).

Путин напомнил, что Россия и Египет занимаются реализацией нескольких совместных проектов, включая создание промышленной зоны в Египте.

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