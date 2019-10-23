Экономика , 23 окт, 12:14
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Путин заявил об интересе ОАЭ к проектам России и Египта в промышленности
Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в участии в общих проектах России и Египта в сфере промышленности, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Президент России отметил, что недавно он посетил «наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах». Они «очень заинтересовались» этим проектом, и намерены подумать, как к нему можно присоединиться, добавил он (цитаты по ТАСС).
Путин напомнил, что Россия и Египет занимаются реализацией нескольких совместных проектов, включая создание промышленной зоны в Египте.
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