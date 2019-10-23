Палата представителей приняла «закон Родченкова» о допинговом сговоре

Документ подразумевает уголовную ответственность за участие в допинговых нарушениях на международных соревнованиях и защиту информаторов

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Палата представителей США приняла «закон Родченкова», предусматривающий уголовную ответственность за допинговый сговор. Об этом сообщает на своей странице в Twitter американское антидопинговое агентство.

«Мы с нетерпением ждем прохождения документа в сенате», — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупные международные спортивные соревнования путем применения запрещенных веществ или методов, а также «возмещение ущерба для жертв таких сговоров». Помимо этого, документ предусматривает защиту информаторов от ответных мер против них.

«Закон Родченкова» касается всех крупных международных спортивных состязаний, в которых участвуют американские спортсмены, а также тех случаев, когда соревнования спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США. Законопроект предусматривает наказание до $1 млн или лишение свободы на срок до десяти лет. Теперь «Антидопинговый закон Родченкова» (RADA), названный в честь главного информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, должен одобрить сенат, перед тем как он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.