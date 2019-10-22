Эрдоган обвинил США в нарушении обещаний во время перемирия

Эрдоган обвинил США в нарушении обещаний во время перемирия

120-часовое перемирие, ранее достигнутое между Вашингтоном и Анкарой, для того чтобы курдские формирования могли покинуть зону военной операции Турции, истекло. По словам турецкого лидера Реджепа Таййипа Эрдогана, США не выполнили своих обещаний, передает телеканал NTV.

«Обещания не были выполнены. Если мы пойдем на компромисс, то откроем путь для террористической организации», — заявил Эрдоган.

По данным Министерства обороны Турции, во время вывода курдских формирований было зафиксировано 42 нарушения.