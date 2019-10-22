Посольство заявило об ошибке в сообщениях о гибели россиян с АЭС «Аккую»

Посольство заявило об ошибке в сообщениях о гибели россиян с АЭС «Аккую»

Погибшие работники проекта строительства АЭС «Аккую» были украинцами, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Турции.

«Погибли двое украинцев. В турецких СМИ их выдали за россиян», — сказали в пресс-службе.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что на строительстве АЭС «Аккую» погибли два рабочих из России, а также выразил соболезнования.

19 октября турецкое агентство Anadolu сообщило, что на юге страны в провинции Мерсин в ДТП попал микроавтобус с работниками проекта «Аккую». В результате аварии погибли два человека, еще 11 пострадали. Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова говорила ТАСС, что в ДТП пострадал один гражданин России. Он госпитализирован с ушибами легкой и средней тяжести. «Угрозы жизни нет», — сказала она.