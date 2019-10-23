Робот начал отбирать товары для «Пятерочек» и «Перекрестков»

Алгоритм, который разработала X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и который компания начала тестировать в магазинах «Пятерочка», в 2019 году также будет использоваться для формирования ассортимента сети «Перекресток», рассказал в интервью РБК глава X5 Игорь Шехтерман.

В рамках цифровой трансформации компания создала модель принятия решения, действующую на основе продвинутой аналитики с использованием больших данных и машинного обучения. В основе данных, которые заложены в алгоритм, — опросы и чеки покупателей, состоящих в программе лояльности. Они дают понимание потребностей, задача алгоритма определить, какой товар наиболее востребован и должен быть на полке.

Алгоритм уже позволил пересмотреть около 28 категорий в «Пятерочке», которые приносят около 50% оборота: кофе и чай, консервы, овощи, сыры, пиво и водка и так далее.

Как объяснил Шехтерман, система анализирует и запоминает, что нужно покупателю. «Например, приходя в магазин за макаронами, потребитель должен принять несколько решений — ракушки или спагетти, 50 руб. или 100 руб. Для алгоритма все эти решения представляют собой «дерево», а на основании множества «деревьев» он работает», — рассказал он. Применение алгоритма поможет в будущем еще больше индивидуализировать ассортимент в магазинах.