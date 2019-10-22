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Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за то, что в течение года наибольшее количество раз присутствовал на установке различных рекордов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного редактора книги Станислава Коненко.

По его словам, Кадыров как глава субъекта Российской Федерации за год шесть раз присутствовал на рекордах, установленных в разные дни. За это ему будет вручен соответствующий сертификат.

Как писала Lenta.ru, в августе 10-летний житель Чечни Арби Якубов поставил рекорд по количеству отжиманий. Мальчик смог отжаться от пола 4874 раза. Коненко зафиксировал это достижение. Сам Якубов посвятил рекорд памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

В апреле в Чечне был зарегистрирован рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде. В нем участвовали более 1,2 тыс. всадников. Поход возглавил Рамзан Кадыров.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, рекорд
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