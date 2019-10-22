Общество , 22 окт, 16:56
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Умер член петербургской избирательной комиссии Николай Левшин
Член Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин скончался, сообщили РБК в пресс-службе горизбиркома. Ему был 51 год.
«По нашей информации, это произошло сегодня. Ничего больше сказать не можем», — сообщили в пресс-службе.
По данным «Фонтанки.ру», предварительной причиной смерти Левшина называют проблемы с сердцем. Накануне его госпитализировали.
Николай Левшин родился в 1968 году в Ленинграде. С 2016 года он работал помощником депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко. Членом петербургского избиркома Левшина назначили в 2017 году.