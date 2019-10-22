Умер член петербургской избирательной комиссии Николай Левшин

Член Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин скончался, сообщили РБК в пресс-службе горизбиркома. Ему был 51 год.

«По нашей информации, это произошло сегодня. Ничего больше сказать не можем», — сообщили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки.ру», предварительной причиной смерти Левшина называют проблемы с сердцем. Накануне его госпитализировали.

Николай Левшин родился в 1968 году в Ленинграде. С 2016 года он работал помощником депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко. Членом петербургского избиркома Левшина назначили в 2017 году.