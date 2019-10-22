Общество , 22 окт, 17:04
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Медведев сообщил о работе над возможностью поступления в вузы онлайн
Премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в «Сколково» рассказал о том, что в России работают над возможностью поступления в вузы через интернет, передает корреспондент РБК.
«Мы уже, кстати, работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет», — сообщил Медведев.
По его словам, для реализации проекта было отобрано более 50 вузов.
Министерство науки и высшего образования в августе представило новый сервис на портале «Госуслуги», который позволит студентам поступать в режиме онлайн. Реализация пилотного проекта по его внедрению в некоторых вузах начнется в рамках приемной кампании 2020/21 учебного года.