Медведев сообщил о работе над возможностью поступления в вузы онлайн

Медведев сообщил о работе над возможностью поступления в вузы онлайн

Премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в «Сколково» рассказал о том, что в России работают над возможностью поступления в вузы через интернет, передает корреспондент РБК.

«Мы уже, кстати, работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет», — сообщил Медведев.

По его словам, для реализации проекта было отобрано более 50 вузов.

Министерство науки и высшего образования в августе представило новый сервис на портале «Госуслуги», который позволит студентам поступать в режиме онлайн. Реализация пилотного проекта по его внедрению в некоторых вузах начнется в рамках приемной кампании 2020/21 учебного года.