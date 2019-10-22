В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей

В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.
Позднее нарушитель был задержан. В настоящий момент неизвестно, рассматривается ли этот инцидент как умышленное нападение на людей.
Как сообщает официальный аккаунт полиции Осло в Twitter, для задержания преступника правоохранительные органы применили огнестрельное оружие. Мужчина не получил критических для жизни ранений.
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Норвежский вещатель NRK передает, что пострадавшие были госпитализированы, среди них есть маленький ребенок. Территория, где произошел инцидент оцеплена сотрудниками полиции, задействованы вертолеты.